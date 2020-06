Superheldin mit Burka kämpft gegen Extremismus

Das Attentat auf die Teenagerin Malala Yousafzai, die wegen ihres Engagements für die Schulbildung von Mädchen von Taliban angeschossen und lebensgefährlich verletzt wurde, ereignete sich laut Rashid jedoch erst, als die Serie bereits im Entstehen war. "Wir waren alle erstaunt, denn wir haben an genau derselben Geschichte gearbeitet, in der ein Mädchen sich gegen einen Bösen wehrt, der ihre Schule schließen will."

Die Urdu sprechende "Burka-Rächerin" könnte demnächst weltweit zu sehen sein. Eine europäische Produktionsfirma habe Pläne, die Serie in 18 Sprachen zu übersetzen und in 60 Ländern auszustrahlen, sagte Rashid. An der Burka stören sich sowohl pakistanische Feministinnen als auch Religiöse, die eine Verhöhnung des Ganzkörperschleiers fürchten.