Superdry-Etat für Loebell&Nordberg

Die Agentur ist mit Produkt- und Store-PR in die Entwicklungs- und Wachstumspläne von Superdry in Österreich eingebunden.



Die Marke und die Stores werden vom britischen Einzelhandeslunternehmen SuperGroup Plc geführt. Die erste Niederlassung wurde 2010 im Europark in Salzburg, die nächste entstand in der SCS. Am 5. September 2013 eröffnet Superdry im Wiener DonauZentrum.