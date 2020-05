Super-Sonntag

usa // Der kommende Sonntag ist in den USA der Super-Bowl-Sonntag und damit ein ganz besonderer Tag. 100 Millionen US-Zuschauer, 200 Millionen US-Dollar Werbeeinnahmen für NBC oder 800 US-Dollar für das Ticket im Stadion in Tampa/Florida machen die Super-Bowl zu einem Mega-Sport-Event. Die Werbesekunde der diesjährigen Übertragung kostete drei Millionen Dollar. Angesichts der US-Rezession hätte NBC damit fast nicht die wirtschaftlichen Ziele erreicht. Werbekunden wie General Motors, Fedex oder Garmin buchten nicht mehr. Dafür belegt Audi 60 Werbesekunden. Oder NBC verkaufte 30 Sekunden an drei Kunden, die sich jeweils mit 10-Sekunden-Einblendungen präsentieren. Handelsblatt, Seite 20