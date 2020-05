Super-Fis Künstlerinnen

Beide bringen künstlerische Ausbildung mit in die Agentur. Grob studierte in Rotterdam Malerei. Ihre Werke waren bereits in Barcelona und Rotterdam zu sehen. Sie kehrte vergangenen Juli nach Österreich zurück und fand bei Super-Fi eine neue Wirkstätte.



Rothaug studierte an der Universität für angewandte Kunst in Wien bei Walter Lürzer die "harte Werbeschule". Nach ihrem Abschluß bei Andreas Putz trat sie bei Goldfish das Arbeitsleben an, wechselt in Folge zu Super-Fi und ist in Desperados-Arbeiten involviert.



