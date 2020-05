Super-Fi präpariert Niederösterreichs Skigebiete

Die Zielgruppen-Ansprache erfolgt durch einen Gegenschnitt von Vergangenheit und Gegenwart. Und die Botschaft dreht sich darum, dass die Skigebiete, die man einstens als Kinder unsicher machte und bis in die letzten Winkel erkundet auch heute noch Spaß und Abwechslung bieten können.



Der eingesetzte Media-Mix besteht aus City Lights in Wien und Niederösterreich, einem Straßenbahn-Branding und zwei Straßenbahn-Haltestellen im Kampagnen-Design.



Diese Out-of-Home-Kampagne soll Skifahrer auf die Pisten von, abgesehen vom Zauberberg am Semmering, Hockar, Mönichkirchen, St. Corona, Annaberg, Gemeindealpe und Lackenhof am Ötscher bringen.