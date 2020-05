Super-Fi netzt whatchado ein

whatchado.net ist ein Startup, das eine Videoplattform etablieren möchte, auf der berufliche Werdegänge veröffentlicht. Das Unternehmen agiert, wie Super-Fi Mikromischkonzern-Boss Niko Alm erklärt, als Mittler an der Schnittstelle von klassischem Recruiting und Web 2.0.



Super-Fi wird whatchado.net bei seiner Weiterentwicklung unterstützen. Es geht dabei um Konzeption und Programmierung der Plattform und kreative Inputs. whatchado.net derzeit in Public Alpha-Phase soll im September in erweiterter Form in Vollbetrieb gehen. Geplant sind Business-Pages für Unternehmen, Video-Uploads von Usern sowie Android- und iPhone-Apps.