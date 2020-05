Super-Bowl-Softdrink-Alptraum

Fox wird in der seit rund 24 Stunden laufenden veröffentlichten Darstellung der Angelegenheit unterstellt, mit diesem Spot-Storno die mit Coca-Cola und Pepsi unterhaltenen kaufmännischen Interessen zu schützen.



SodaStream profitiert im Augenblick ideell von dieser "Zensurierung", da der Spot damit virale Dynamik erhält. Ob sich aus dieser Viralisierung ein Ertrag ableitet und beispielsweise eine annähernd so hohe Reichweite erzielen ist, wie es sie in der Super Bowl-Ausstrahlung ergäbe, ist fraglich.



"Wir lassen uns von Verboten nicht aufhalten und werden unsere Botschaft und die Vorteile von SodaStream weiter verbreiten", nimmt Henner Rinsche, Regional Manager DACH des Unternehmens, dazu Stellung.



Fox nahm dazu bislang nicht Stellung. Beobachter vermuten, dass in diesem Video eine Antwort liegen könnte: