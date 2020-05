at // Eine ordentliche Packung American Football liefert Puls 4 Ende Jänner. Am 24. Jänner überträgt der Sender die beiden Halbfinal-Spiele der NFL, die Conference Finals, um 21 und 00:30 Uhr. Sie sind der Auftakt zur 44. Super Bowl, die am 7. Februar stattfindet und um exakt 00:00 Uhr vom Free-TV-Sender übertragen wird.