SunnyBag schließt Green-Rocket-Crowd-Investing ab

Mit dieser Investitionssumme erreichen die beiden in Graz ansässigen Unternehmen ein Fundinglevel von 316 Prozent. Peter Gaber und Wolfgang Deutschmann, die beiden Geschäftsführer von Green Rocket, sprechen von einem "überraschenden Ergebnis" für deren erstes Crowd-Investing-Projekt.



SunnyBag, dessen Unternehmenswert sich mit dieser Finanzierung auf 1,5 Millionen Euro beziffern läßt, will das frische Kapital aus dieser Finanzierungsrunde in seinen Wachstumskurs und die Erschließung neuer Märkte investieren. Die 150 Investoren sind zehn Jahre an dem Unternehmen beteiligt.



Gaber und Deutschmann prüfen derzeit, wie sie erklären, funding-fähige Unternehmen aus den Bereichen Sport, Freizeit, Licht sowie erneuerbare Energie, um das nächste Crowd-Investing folgen zu lassen.