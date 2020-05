Sulake launcht Bobba Bar

In der Bar treffen sich Avatare. Die Gespräche erscheinen in Sprechblasen auf den Handy-Displays. Es gibt virtuelle Drinks, Freundeslisten und Einladungsmöglichkeiten via SMS, E-Mail oder Twitter. Bobba Bar ist kostenlos. Sulake plant in absehbarer Zukunft "Content in der Bar zum Kauf" anzubieten.