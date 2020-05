Sujet-Check

Gewista-Previewbox

In der Preview-Box können Sujets auf 8-, 16-, 24- und 48-Bogen-Plakatflächen sowie an City Lights, die in Wartehallen, Säulen oder an freistehenden Plätzen ausgehängt werden sollen, getestet werden. Die Preview für Rolling Boards besteht bereits. "Nachdem die Kreativen ihre City Light- und Plakat-Sujets in das Präsentationstool eingespielt haben, sehen sie sofort, wie diese in Wirklichkeit wirken könnten", kommentiert Gewista-CEO Karl Javurek die nun erweiterten Preview-Möglichkeiten. Damit soll die Sujet-Beurteilung "noch einfacher, schneller und effektiver" werden.



atmedia.at