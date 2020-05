Süddeutscher Verlag restrukturiert

Anspruchsverträgliche Kostenoptimierung

Die geplanten Strukuranpassungen sollen so erfolgen, dass die Position der Tagesezeitung am deutschen Medienmarkt nicht beeinträchtigt wird. Die Süddeutsche Zeitung hat ebenso wie alle anderen Medien mit einem empflichen Werbeerlös- und Umsatzrückgang zu kämpfen. Der Umsatz des Verlages ist in den ersten drei Quartal des Jahres "deutlich gesunken, der Verlag schreibt rote Zahlen", heißt es dazu.