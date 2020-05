Süddeutsche.de wird Handgelenkszeitung

Die Süddeutsche.de-Inhalte sollen auf dieser Uhr (siehe oben) mittels App kommuniziert und konsumiert werden. Die in die App eingebettete Text-Streaming-Technologie liefert Spritz.



Auf der Smartwatch werden die Inhalte in Form einer in chronologischer Reihenfolge geführten Liste aufgeführt. Über Antippen des Listennamens öffent sich der gewünschte Inhalt. Süddeutsche.de-Chefredakteur Stefan Plöchinger spricht davon, dass sich mit dieser Form der Inhaltsverbreitung eine "neue Lesetechnik, die Sinn und Spaß macht" verbreiten wird.



Das Endgerät und die Süddeutsche.de-App werden in den kommenden Tagen in Berlin vorgestellt.