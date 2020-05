Suchwort-Affinitäten

Marketing-Effizienz

Print-Werbung in Publikumszeitschriften, Außenwerbung und Point-of-Sale verliert deutlich an Bedeutung für B2B-Kommunikation. Von dieser Effizienz-Orientierung will beispielsweise Wer-liefert-was? profitieren. "Unsere Werbekunden wissen um die hohe Effizienz, die ihnen die Lieferantensuchmaschine bei der gezielten Ansprache von Einkaufsentscheidern im Business-to-Business-Geschäft bietet", erklärt Christian Weiss, Geschäftsführer von Wer liefert was? Österreich/ Schweiz.



atmedia.at