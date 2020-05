Substituierungseffekte von Tablet-PCs

Auf der Nutzungsskala führt Gaming. 84 Prozent der Tablet-Nutzer spielen. 78 Prozent suchen und recherchieren Informationen, 74 Prozent schreiben E-Mails. 61 Prozent lesen Nachrichten. 56 Prozent sozialisieren in ihren bevorzugten Networks und 51 Prozent konsumieren Entertainment-Inhalte.



Die Nutzungsdauer ist im Schnitt 30 Minuten und mehr. In der AdMob-Befragung gaben 21 Prozent ihre Nutzungszeit als zwischen 30 und 60 Minuten, 30 Prozent als bei ein bis zwei Stunden und 38 als bei mehr als zwei Stunden liegend an.

Und die häufigsten Nutzung - mehr als zwei Drittel - erfolgt an Wochentagen sowie abends und in der Nacht.



Bevorzugter Computer ist der Tablet derzeit noch für 28 Prozent. Für 72 Prozent ist das Endgerät bestenfalls Zweitgerät.