Styria Multi Media tuned Motorradmagazin

Das Motorradmagazin soll nach diesem, der Verlag spricht von Facelift in eine neue Ära gehen. Akzentuiert wird diese Absicht mit der Ausstattung des Titels mit dem Slogan Österreichs Zeitschrift für ein schräges Leben. Wieso Motorradfahren schräg sein muss, abgesehen bei rasanten Kurvenfahrten, und Motorrad fahrende Menschen deshalb ein schräges Leben führen, ist nicht ganz nachvollziehbar.



Das von Peter Schönlaub entwickelte redaktionelle Konzept des erneuerten Magazins "legt größeren Wert auf Unterhaltung für noch mehr Lesevergnügen, Vielseitigkeit für mehr Abwechslung und Breite in den Themen sowie ein verstärktes Leseservice".



Im Rahmen dieser Konzept-Umsetzung wird ein Motorradmagazin-Experten-Panel installiert, das wiederum notwendig ist, um die Interaktion in und aus sozialen Medien im Rahmen der Verlagsstrategie rund um Content und Community zu stimulieren. Darüber hinaus ist das Magazin um das Ressort Vintage erweitert.



Das Design-Konzept kommt von Erich Schillinger und dreht sich um Klarheit, Übersichtlichkeit und Modernität. Schillinger realisierte das weiter entwickelte Heft-Design gemeinsam mit Gregor Josel und Clemens Kopecky.



Dazu drei Innen-Ansichten der soeben veröffentlichten Juni-Ausgabe des relaunchten Magazins: