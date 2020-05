Styria Multi Media macht Content Marketing

Während Corporate Publishing in der zwischenbetrieblichen Kommunikation oder mit spezifischen Interessensgruppen von Unternehmen wie Investoren, Lieferanten, Arbeitnehmer-Vertretungen, etc. zum Einsatz kommt. Unter einem Dach sind beide Genres bei Styria Multi Media Corporate.



Content Marketing ist das jüngste Geschäftsfeld der Magazin-Tochter der Styria Gruppe. Dieser Bereich ist neben Corporate Publishing und Medical Publishing angesiedelt.



Und ist so definiert: "Content Marketing ist eine schlüssige Weiterentwicklung unserer bisherigen Aktivitäten. Denn erst journalistisch hochwertig aufbereiteter Content im richtigen Kontext führt zu nachhaltigen Kommunikationserfolgen", erklären Erich Schönberg und Martin Distl, die beiden Geschäftsführer von Styria Multi Media Corporate.