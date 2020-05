Styria Multi Media launcht Selfness-Portale

Die inhaltlichen Schwerpunkte gehen klar aus den jeweiligen Namen hervor und sind Line Extensions der aus den Print-Marken des Unternehmens - Diva, Wienerin, Miss - bekannten Themen.



"Mit diesen Themenportalen wollen wir die Füllen an gutem Content, den wir bei uns im Haus produzieren, noch besser zugänglich machen", begründet Ursula Gallautz, Projektverantwortliche und Chefredakteurin von Styria Multi Media Digital.



Sie realisierte die drei Online-Angebot gemeinsam mit diepresse.com. Die digitale Konzern-Schwester ist für die technische Umsetzung verantwortlich. Hinter dem Design steckt Home Digital.



An dieser Stelle soll auch noch auf ichkoche.at, ebenfalls zur Styria Gruppe gehörend, hingewiesen werden. Das Portal wirkt rückblickend betrachtet beispielgebend für die zuvor beschriebene Online-Diversifikation, die auf der in der Bennenung vermittelten Selfness beruht.



