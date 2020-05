Styria launcht Männer-Mag Drehmoment

Positionierung, des in einer Auflage von 20.000 Stück erscheinenden Titels ist: "hochwertig gestaltetes Männer-Lifestyle-Magazin". Dessen Nutzwertigkeit ist in den Begriff "Smart Assistant" gepackt. Drehmoment sucht für seine Leser Infos und News zu den Bereichen Design, Motor, Mode, Lifestyle und IT aus aller Welt, selektiert sie und präsentiert sie zielgruppen-gerecht aufbereitet.



Als Herausgeber fungiert Christian Marek und als Anzeigenleiter Harald Kuso. Für das optische Konzept und das Erscheinungsbild ist moodley brand identity verantwortlich.



Drehmoment wird auch in einer Tablet-PC-Edition vorgeleg werden.