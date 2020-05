styria interactive löst interactive.agency ab

atDie Homogenisierung der Markenstruktur schreitet in der Styria Media Group fort. So wird das Online-Vermarktungsunternehmen, das als interactive.agency gegründet worden war, in styria interactive umbenannt. Parallel dazu wird die Führungsspitze verbreitet. Regina Rath rückt in die Geschäftsführung zu Xenia Daum auf.