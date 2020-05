Styria Digital One tauscht Ad-Management

Mit dem Tausch des und Wechsel auf das neue Ad-Management-System holt das Medien-Unternehmen die Abwicklung der digitalen Werbung auch in das eigene Haus und vollzieht damit die strategische Entscheidung Adserving als "Kernprozess eines digitalen Medienhauses" zu verankern.



Dieser Schritt wird mit direkter, persönlicher und flexibler Betreuung sowie optimierterem Zielgruppen-Targeting über alle Styria Digital One-Plattformen hinweg, argumentiert.



Smart Ad Server deckt darüber hinaus die gesamte Prozess- und Abwicklungskette bis in den Echtzeithandel hinein der digitalen Werbewertschöpfung ab.