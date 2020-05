Styria bezieht clipkit-Video-Content

Das Berliner Unternehmen liefert Bewegtbild-Inhalte, die endgeräte-unabhängig sind und die als White-Label-Produkte in die jeweilige Umgebung eingepasst werden.



Die Styria Media Group geht damit in die Bewegtbild-Content-Offensive mit der einerseits die Nachfrage nach solchen Inhalten gedeckt werden soll und womit ein Reichweiten-Ausbau der genannten Portale sowie die als vielversprechende geltende Bewegtbild-Werbevermarktung realisiert werden soll. Letztere findet dann über interactive.agency statt.



Neben clipkit liefert auch die Styria-Tochter radio content austria Video-Inhalte an die Portale der Gruppe.



clipkit erweitert mit den Styria-Portalen wiederum seine außerhalb Deutschland verfügbare Bewegtbild-Reichweite.