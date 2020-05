at // Ein ausgeglichenes Ergebnis 2010 im Auge verschärft ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz offensichtlich die Sparvorgaben. Die Landesstudios, die in den letzten Monaten eifrig beteuerten bereits gespart zu haben was geht, könnten demnach nochmals zu einem gesamten Aderlaß in Höhe zwischen 11 und 16 Millionen Euro verpflichtet werden. 40 Prozent dieser Einsparungen würden die Personalkosten betreffen.