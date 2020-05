de // StudiVZ schneidet in der von ethority angestellten Buzz-Analyse schlecht ab. Über das Social Network wird in Foren und Blogs verschiedenster Provenienz am meisten und am eifrigsten, kontroversiell und kritisch diskutiert. Am anderen Ende der Gutemeinung-Skala stehen der Tante-Emma-Marktplatz DaWanda und der Do-it-yourself-T-Shirt-Laden Spreadshirt.net.