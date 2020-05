Studentische Kartenspiele

Zu dem von März bis Juni laufenden Kreativ-Wettbewerb, dessen Trägerplattform Completedesignzone.at war, wurden die jungen Menschen vor ihren Hochschulen mittels Samplings eingeladen.



In den Instituten, Aulen, vor den Hörsälen begegneten die vielversprechenden, zukünftigen Akademiker Plakaten und an den Mensen warben Flyer in Tischdispensern und Tablett-Auflegern um die nötige Portion Aufmerksamkeit für den Wettbewerb.



Jenen, die resistent gegen die weltlichen, werblichen Verlockungen an ihrer Alma Mater sind, versuchte das Unternehmen in den Studentenheimen die Aktionsbotschaft per Plakaten und Türhängern ins Bewußtsein zu bringen.



Wer glaubt, damit wäre es getan gewesen, unterschätzt die MediaCom-Arbeit. Anzeigen in den Uni-Specials österreichischer Tageszeitungen und der ohnehin obligate Social Media-Einsatz in dieser Zielgruppe komplettierten die Kampagne. Wer's mit dieser Kommunikationsbreite dann nicht mitbekam, hatte entweder schwersten Prüfungsstress, war verliebt oder schlicht und einfach nicht an den Unis.



Der Kreativ-Wettbewerb ist mittlerweile abgeschlossen. 811 Designs wurden eingereicht. Fünf Kreation werden als beste Designs ausgewählt und 2012 Visa- und Mastercard-Studentenkarten zieren. Deren Einreicher können sich mit jeweils 3.000 Euro Kartenguthaben eine zeitlang ein schönes Leben machen und die Eltern zum Essen einladen.



