Strukturelle Verschiebungen

eu // Das Online-Werbevolumen wird in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika bis 2013 von derzeit 19,4 auf 25,2 Milliarden US-Dollar wachsen, prognostiziert PricewaterhouseCoopers. In diesem Zukunftsszenario ist die Verschiebung des Online-Media-Mix berücksichtigt. So werden mehr Budget-Mittel in Search-Engine-Marketing, Video-Advertisign und Social Media fließen.