Streiktermin fixiert

at // Die Auseinandersetzung um den Drucker-Kollektivvertrag geht in die nächste Runde. Der von der Gewerkschaft GPA-djp am 18. September für Ende September avisierte Streik findet am 29. September statt. Die Arbeitnehmer-Organisation fordert ihre Mitglieder auf, sich am kommenden Dienstag um 17 Uhr am Schwedenplatz im Zentrums Wien zu einer eineinhalbstündigen Demonstration zu treffen. Um 18.30 Uhr soll der Streik mit Reden von GPA-djp-Vorsitzenden Wolfgang Katzian und des Verhandlungsführers Franz Bittner enden. atmedia.at