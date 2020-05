Strategien für Facebook-Postings

Das sind nur drei Ergebnisse aus einer Buddymedia-Analyse, die im Report Strategies for Effective Facebook Wall Posts veröffentlicht sind.



Das Unternehmen analysierte Postings von mehr als 200 Kunden und versuchte daraus drei Messgrössen zu destillieren. Das sind die Kommentar-Rate, die Like-Rate und die Engagement-Rate. Kommentar-Rate und Like-Rate geben das Kommentar- und Live-Volumen in Relation zur Friends-Basis einer Marke wider. Beide Raten bilden wiederum die Engagement-Rate, die das Interaktionsniveau auf einer Brand-Fanpage repräsentieren soll.



Statistische Einzelfaktoren, die Buddymedia in diese Raten einfließen lässt, sind, wie eingangs erwähnt Posting-Zeitverlauf, Brand-Keywording, Posting-Länge, Keywords allgemein, etc.