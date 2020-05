Strategie Austria gegründet

"Unser Ziel ist es, Markenführung in Österreich schlau, professionell und schlagkräftig zu machen", skizziert Conte die Aufgaben und Ziele des Vereins. Dessen Werkzeuge werden Symposien, Workshops und Schulung sein. Deren Inhalte sind wiederum wie strategische Planung als Ausgangsbasis von Kommunikationsprozessen, Brand Building und Markenpositionierungen Grundlagen für erfolgreiches Agieren in kompetitiven Märkten sind.



Bedarf an strategischer Planung ist in Österreich gegeben. Er sei sogar hoch eruierte Strategie Austria im Zuge einer Umfrage zum Status Quo der strategischen Planung hierzulande.

Wettbewerb verlangt nach strategischen Denkern

Mitglieder können all jene Menschen werden, die als strategische Planer oder Kommunikationsstrategen in Agenturen und Unternehmen tätig sind. Die Finanzierung von Strategie Austria erfolgt via Mitgliedsbeiträgen.



"Die österreichische Wirtschaft braucht strategisch Denker um wettbewerbsfähig zu bleiben", erinnert Nilsson.



atmedia.at