Strache und Wolf brechen Zuschauerrekord

Die Jubelreaktion der FPÖ ließ denn auch nicht lange auf sich warten. In einer Aussendung sah sich Generalsekretär Harald Vilimsky bestätigt, "dass die Österreicher an freiheitlichen Inhalten und an neuen Wegen jenseits der hiesigen großkoalitionären Brüsseler-Kniefalls-Politik großes Interesse hätten". Dass das rege Zuseherinteresse für die diesjährigen " Sommergespräche" auch an der Leistung von Moderator Armin Wolf liegen muss, zeigt die Tatsache, dass auch die vorigen beiden Ausgaben mit BZÖ-Chef Josef Bucher und Grünen-Chefin Eva Glawischnig Spitzenquoten einfahren und die beiden Politiker ihre Zuschauerzahlen jeweils verdoppeln konnten.



Das nächste " Sommergespräch" führt Wolf am 3. September um 21.05 Uhr in ORF 2 mit ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger.