Straberger wird Wirz-Geschäftsführer

Wunsch und Erfüllung

Für Reisner geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: "Ich wollte Michi Straberger schon vor knapp zehn Jahren zu uns in die Agentur holen." Weiters bringt er, wie Reisner sagt, "breite Handels- und auch klassische Agenturerfahrung mit", denn "das ist etwas, was wir gerade in Zeiten wie diesen brauchen". Bösenkopf sieht durch diese Erweiterung ein strategisches Ziel erreicht: "Wir wollen unsere Beratungsflanke Dialog- und Digitalmarketing aus eigener Kraft decken und unseren Kunden dafür nur die absoluten Top-Experten anbieten." Und Straberger kann, wie er erklärt, "endlich wieder das tun, was ich am liebsten mache - Kunden direkt und mit Tools beraten, die perfekt funktionieren".



atmedia.at