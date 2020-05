Straberger heizt für Therme Wien

Kommunikationstechnisch arbeiten wir, erläutert Peter Rauch, der Geschäftsführer der ausführenden Agentur straberger conversations, mit "Headline-Mechanik, impact-starken Gesichtern, Close-Ups und starker Logo-Platzierung".



Als Kommunikationskanäle werden Radio, Infoscreen, Print und Online eingesetzt.



Die Agentur stimmt diese Kampagne auch mit der Kommunikation der Vamed Vitality World (VVW), deren Leitbetrieb die Therme Wien ist, ab. Die Koppelung erfolgt durch die Integration des Logos VVW the relaxing way of life.