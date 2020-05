Stollarz wird Burda International-CEO

Stollarz berichtet aber auch an d'Angelo. Er wechselt aus der Verlagsgruppe Handelsblatt zu Burda und war in dessen Geschäftsführung für die Geschäftsfelder Digital, Ausland und Beteiligungen verantwortlich.



Burda International vereint 229 Magazine, die in fünfzehn Märkten außerhalb Deutschlands publiziert werden, in sich und bündelt alle internationalen Print-Aktivitäten.



atmedia.at