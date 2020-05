Stögerer geht, Pack und Schein steigen ein

Schein steigt bei Ketchum Publico in Wien in das Kommunikationsgeschäft ein. Zuvor arbeitete er als Unternehmens- und Kommunikationsberater mit Schwerpunkt Strategie und Leitbild und initiierte mit der Agentur amwort ein Unternehmensfilm-Projekt.



Schein kommt aus der Finanzdienstleistungsbranche. Von 1997 bis 2005 hatte er Planungs- und Controlling-Aufgaben und Projekt-Verantwortung in der Raiffeisen Gruppe. Von 2005 bis 2007 managte er als Mitglied des Board of Directors den Qbasis Fund.



Auf Stögerer warten nach Sommer 2012 "neue Aufgaben in seinem Spezialgebiet Integrierte Kommunikationsberatung.



atmedia.at