Stilsicher in das erste Mal

int, atUnilever erweitert die Axe-Range um das Hot Night Gel. Dieser Produkt-Launch wird im Fernsehen und im Internet mit drei Spots begleitet. In Deutschland läuft der TV-Flight seit 15. April. In Österreich beginnt dieser am 29. April 2013. Die Spots sind, wie üblich bei Axe-Kampagnen vorab im Web platziert und sollen über YouTube viralisieren. Diese Einführungskampagne dreht sich um das erste Mal und drei Variationen davon, wie der gepflegte und stilsichere jüngere Mann auf Frauen wirken kann. In jeder Situation versteht sich: