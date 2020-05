Stille Ideenverbreitung

Near- und Realtime-Coverage

Den Innovationstag flankieren verschiedene Social Media-Aktivitäten wie der HP Austria Blog, der Twitter-Feed - Tweets wurden auf einer Twitterwall publiziert, die Facebook-Fan-Seite, Flickr-Bilder und YouTube-Videos. Letztere stammen aus dem Vorjahr. HP Österreich hat aber bereits im Vorjahr begonnen Social Media-Kommunikation zu erlernen. Das scheint auf den ersten Blick wenig zu sein. Gemessen am derzeitigen Social Media-Niveau in Österreich legt HP ein überdurchschnittliches Aktivitätslevel an den Tag.



