Still entschlafen

at // Manner-Schnitten und Red Bull gut sichtbar platziert in Hollywood-Filmen gehörten mit Sicherheit zu den Highlights der G.R.A.C.E. Group, um die es mittlerweile ziemlich ruhig geworden war. Das letzte Kapital der Agentur wird derzeit am Handelsgericht Wien geschrieben. Die Tracin Werbe GmbH, das Nachfolge-Unternehmen der G.R.A.C.E Agentur für Öffentlichkeitsarbeit GmbH, ist in ein Konkursverfahren verwickelt. Dieses wurde bereits am 8. Juni eröffnet. Bis 4. August können Ansprüche angemeldet werden. Die Masse verwaltet der Wiener Rechtsanwalt Dr. Christian Bachmann. Der Konkurs ist geringfügig.