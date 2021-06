Stiegls Maibaum-Diebstahl-Helfer Ambuzzador

Die App ist nicht stationär sondern per Smartphone zu nutzen.



Das Spielprinzip ist einfach: der Stiegl-Maibaum wird aufgestellt und soll dann unbewacht Zierde der Facebook-Gemeinde sein. Über deren Benachrichtigung per Push-Notification, auf der Stiegl-Facebook-Pinwand oder via Twitter kann es losgehen mit dem "Raubzug". Allerdings muss für die geglückte Aneignung des Maibaums eine "Bande" gebildet werden. Aus der Aktivierung heraus wird sich das größte Team des Maibaums bemächtigen. Jene Gruppe, die am 30. April um 23:59 Uhr im Besitz des virtuellen Stiegl-Maibaums ist, bekommt dessen Rückgang von der Brauerei in Form von Bier abgelöst.