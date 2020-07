Stiegl öffnet Langsam-Bier-Kampagne

atZu langsamen Essen gehört ein langsames Getränk. Was in diesen Zeiten ein wenig perfid klingt. Also Langsamkeit! Ein Long-Drink kann zu Slow Food gereicht werden und ist eher unüblich. Stiegl akzentuiert die gegenwärtige Marktkommunikation auf Slow Brewing als Synonym für Genuß und Entschleunigung. Dazu liefern Demner, Merlicek & Bergmann eine Kampagne in der Geschwindigkeit inszeniert ist.