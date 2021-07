Stiegl öffnet Freundeskreis mit Kronkorken

Die "Schlüssel" zu dem Bier-Vorteils- und Markenfan-Club sind die Kronkorken der Stiegl-Flaschen. Über die darin eingeprägten Codes und das Online-Forum Stiegl-Freundeskreis.at geht es direkt in den Club.



Um die Nachfrage nach den Vorteilen des Clubs zu stimulieren und um Mitglieder zu werben, schuf Demner, Merlicek & Bergmann eine Kampagne, die in Printmedien, im TV, an Verkaufspunkten und im direkten Dialog mittels Mailings gestreut wird.