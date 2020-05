Sticky Ad klebt wirksam

Dieser Block wird von Zielgruppen als "moderner, kaufanregender und origineller" bewertet. 49 Prozent der für diese Werbewirkungsanalyse befragten Menschen charakterisieren das TV-Werbeformat, das den Hautpspot in die beiden Nachfolgespots verlängert und diese in die Kommunikation integriert, als "auffällig".



In der in dieser Messung gegenüberstellten Kontrollgruppe lag dieses Wahrnehmungsmerkmal um 32 Prozent darunter. Die Erinnerungswerte an Zipfer stiegen von 83 auf 89 Prozent.



