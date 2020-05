Steve Jobs zurückgetreten

An den Apple-Aufsichtsrat und die Apple-Gemeinschaft:



Ich habe immer gesagt, dass wenn jemals der Tag kommen sollte, an dem ich nicht länger meine Aufgaben und Erwartungen als CEO von Apple erfüllen kann, ich der erst wäre, der euch das wissen lässt. Leider ist dieser Tag gekommen.



Ich trete hiermit als CEO von Apple zurück. Ich möchte, so der Aufsichtsrat dies für möglich hält, als Vorsitzender des Aufsichtsrats, als dessen Mitglied und Mitarbeiter dem Unternehmen weiterhin behilflich sein.



Was meinen Nachfolger angeht, empfehle ich mit Nachdruck, dass wir unseren Nachfolgeplan erfüllen und Tim Cook zum CEO ernennen.



Ich glauben, dass die besten und innovativsten Tage noch vor Apple liegen. Und ich freue mich darauf, den Erfolg von Apple in einer neuen Rolle zu sehen und dazu beizutragen.



Ich habe bei Apple einige der besten Freunde in meinem Leben gefunden und ich danke euch allen für die vielen Jahre, die ich neben euch arbeiten konnte.



Steve Jobs