Steurer leitet Radio Arabella Oberösterreich

Steurers Führungsaufgaben drehen sich um die regionale Weiterentwicklung von Radio Arabella, um die Umsetzung von Geschäftsmodelle in den Bereichen Programm, Promotion und Verkauf sowie um die Betreuung von Kunden und Partnern.



Sie kommt von der Agentur Milestones in Communication, für die sie zwei Jahre als Senior Consultant und Prokuristin tätig war, in das Medien-Unternehmen zurück.



Steurer war bis 2011 bei Radio Arabella Wien als Leiterin der Abteilung Promotion, Marketing und PR beschäftigt. Davor war sie Marketingleiterin der Großbäckerei Anker.