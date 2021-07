Stern.de_rl schauen

Die optische Erneuerung wirkt sich in einem breiteren Seiten-Aufbau, hellerem Design mit Kachel-Optik aus. Dadurch erhöhe sich der Gestaltungsgrad des Mediums heißt es vonGruner+Jahrdazu. Die Kommentar-Möglichkeiten wurden ausgebaut. Redaktion und Autoren soll in noch direkterem und schnellerem Kontakt mit Leserinnen und Lesern stehen sowie der gemeinsamem Verteilung und Empfehlung der Inhalte in sozialen Medien mehr Dynamik einhauchen.

Stern.de soll wie auch das Print-Magazin Stern "grossen Geschichten" verschrieben sein. Im Online-Betrieb geht es nun um eine pointiertere Auswahl von Themen aus der Stern-Welt, die auf ihrer jeweiligen Tagesaktualität aufbauen und pro Tag ein Thema aus allen möglichen Blickwinkeln betrachtet werden soll. Die von Philipp Jessen seit Herbst 2014 geführte Redaktion will Netflix-Journalismus, ein von Jessen eingeführter Begriff, umsetzen. Damit werden Leserinnen und Leser "seriell informiert".