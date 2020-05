Stern.de führt Social Reader ein

Der Social Reader enthält Nachrichten, Autorenbeiträge, Bilder und Videos von stern.de. Dessen Rezipienten können darüber mitverfolgen welche Artikel ihre Freunde in dieser App lesen und zeigen, was sie selbst lesen. Die Inhaltsaktualisierung erfolgt automatisch und gleichzeitig zu jener auf stern.de erfolgenden.



Das Magazin-Portal erwartet sich von der Einführung dieser Facebook-App, die derzeit Beta läuft, einen Reichweiten- und Traffic-Gewinn. Die Social Reader-App fungiert ebenso als Werbeträger für Sponsorings, die als exklusiv gekennzeichnet sind. Werbekunden können in diesem Werbeträger ein Logo sowie Werbemittel wie Superbanner und Medium Rectangle platzieren.



Social Reader waren auf Facebook im Herbst 2011 eingeführt worden und wurden zunächst von The Guardian, Washington Post und Wall Street Journal aufgegriffen.