StepStone übernimmt YourCareerGroup

Springer erwirbt sämtliche Gesellschaftsanteile an der YourCareerGroup von deren Gründern Arne Lorenzen und Manuel Konen.



Die Classifieds-Portale werden in die StepStone-Gruppe integriert und dort gmeinsam mit Caterer.com und Catererglobal.com geclustert. Springer macht damit einen neuerlichen Schritt in seiner Digitalisierungsstrategie und diesmal mit einem Offensiv-Akzent im Rubrikenmarkt-Geschäft. Innheralb der StepStone-Gruppe geht es wiederum um die Verknüpfung von Suchtechnologie mit Stellenangeboten.