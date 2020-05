StepStone optimiert die Vermittlungsrelevanz

Aus dieser Erweiterung der Filter ergibt sich klarerweise die Verfeinerung der Ergebnisse und die Verkürzung der Suchphase.



In weiterer Folge wirkt sich diese Optimierung auf die Visibility der ausgelobten Arbeitsangebote und deren Klickraten aus. Was wiederum zu mehr Kosteneffizienz auf Seiten der Employer Branding-treibenden und Anzeigen schaltenden Unternehmen führt. Oder anders ausgedrückt: die höhere Sichtbarkeit verkürzt und beschleunigt die Sichtungs- und Auswahlphase von Bewerbern in Recruiting-Prozessen.



"Durch die erfolgte Suchtechnologie-Optimierung erhöhen wir mit einem Schlag die Anzeigen-Reichweite um mehr als ein Dritttel und bewegen signifikant mehr Kandidaten zur Bewerbung", resümiert Dorette Dülsner, Geschäftsführerin von StepStone Österreich, die erfolgte, qualitätswirksame Verbesserung des Marktplatzes.