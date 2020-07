StepStone kauft britischen Mitbewerber

Das 1995 gegründete britische Rubrikenmarkt-Unternehmen betreibt Jobsite.co.uk sowie CityJobs.com und eMedcareers.com.



StepStone investiert damit in seine europäische Rubrikenmarkt-Präsenz und -Position, erweitert das Angebotsportfolio, erschließt Synergie-Potenziale und verändert mit der Akquisition die Wettbewerbssituation am britischen Markt. Jobsite ist als eigene Einheit in der StepStone-Gruppe definiert.



Diese Übernahmen unterliegt der noch ausstehenden kartellrechtlichen Prüfung und Absegnung.