Stellenabbau beim Spiegel-Verlag

"Wir möchten eine digitale Tageszeitung an den Start bringen und sind überzeugt, das wir das hinbekommen werden", kündigte Spiegel-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer an. Außerdem soll der Auftritt von Spiegel Online auf Englisch vorangebracht werden. "Das Bezahl-Modell für Spiegel Online ist in Arbeit und geht hoffentlich noch in diesem Jahr an den Start", ergänzte Brinkbäumer. Mit Veranstaltungen - Lesungen, Messen, Matineen - will sich der Verlag stärker öffentlich präsentieren.

Die Gesellschafter des Verlags - die Mitarbeiter-KG, der Hamburger Verlag Gruner + Jahr und die Familie Augstein - haben der Agenda zugestimmt. "Die Ausschüttung geht deutlich runter", kündigte Hass an. 2014 waren 25,2 Millionen Euro an die Gesellschafter ausgezahlt worden, darunter sind 700 stille Gesellschafter in der Mitarbeiter-KG. Spiegel-Gründer Rudolf Augstein hatte ihnen einst die Mehrheit am Verlag übertragen. Der Umsatz lag 2014 bei rund 285 Millionen Euro.

Derzeit sei der Verlag noch wirtschaftlich solide, verliere aber durch die rückläufige Entwicklung bei Anzeigen und Vertrieb seit einigen Jahren Erlöse, berichtete Hass. So sei ein Fünftel des Umsatzes seit 2007 weggebrochen und knapp die Hälfte des Gewinns. "So riskieren wir, dass der "Spiegel" schon bald in die roten Zahlen rutscht. Das dürfen wir nicht akzeptieren." Das Programm sei notwendig, um die publizistische Unabhängigkeit des Spiegel zu wahren, ergänzte der Geschäftsführer.

Mit der Anfang Jänner umgestellten Erscheinungsweise des Magazins am Samstag - statt zuvor am Montag - zeigten sich die Verlagsspitzen zufrieden. Im ersten Quartal wurden rund 883.000 Exemplare verkauft. Der Chefredakteur kündigte von der nächsten Ausgabe an weitere Veränderungen im Heft an: So soll die Titelgeschichte neben dem Leitartikel den Hefteinstieg prägen. Dafür rücken Leserbriefe weiter nach hinten. Außerdem soll es einen zweiten Themenschwerpunkt geben. Mit Online-Chefredakteur Florian Harms will Brinkbäumer in der Spiegel-Gruppe den investigativen politischen Journalismus stärken.