Steirisches Läuten

atUnmittelbar nachdem sich die Ski-Weltmeisterschaft in Garmisch-Partenkirchen in die Vergangenheit empfahl und die dort befahrenen Pisten in Wasser auflösten, begann Schladming in seiner Funktion als Ausrichter der Weltmeisterschaft 2013 sich Gehör zu verschaffen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Auf 48- und 72-Bogen-Plakaten hängte Steiermark Tourismus in Wien und Graz Glocken zur freien Entnahme aus.